18 luglio 2017

Nel primo semestre di quest'anno i terminal della COSCO Shipping Ports hanno movimentato 41,8 milioni di container (+11,8%)

Nel porto del Pireo il traffico è cresciuto del +3,8%

Nel primo semestre di quest'anno i terminal portuali che fanno parte del network della COSCO Shipping Ports, la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, hanno movimentato un traffico dei container pari a 41,8 milioni di teu, con un incremento del +11,8% rispetto a 37,4 milioni di teu nella prima metà del 2016. I due dati di traffico non includono attività nel porto di Qingdao che COSCO Shipping Ports ha ceduto all'inizio di quest'anno nell'ambito di un accordo con la Qingdao Port International ( del 13 febbraio 2017).

Tra i principali terminal del gruppo cinese nel Mediterraneo, nei primi sei mesi del 2017 Piraeus Container Terminal (PCT), la società della COSCO Shipping Ports che gestisce il traffico containerizzato nel porto greco del Pireo ha movimentato oltre 1,7 milioni di teu (+3,8%), mentre Suez Canal Container Terminal (SCCT), la società che gestisce l'omonimo container terminal nel porto egiziano di Ports Said, ha movimentato quasi 1,4 milioni di teu (+9,0%).





