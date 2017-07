20 luglio 2017

Nella prima metà del 2017 il porto di Rotterdam ha stabilito il proprio record assoluto di traffico semestrale delle merci

Nuovi picchi dei traffici di container e rotabili

Il porto di Rotterdam ha chiuso la prima metà del 2017 registrando il proprio nuovo record assoluto di traffico semestrale delle merci avendo movimentato 238,0 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +3,9% rispetto al secondo semestre del 2016 e con una crescita del +0,8% rispetto al precedente record di 236,2 milioni di tonnellate ottenuto nel primo semestre del 2015.

Nel solo secondo trimestre del 2017 il porto olandese ha movimentato 118,7 milioni di tonnellate di merci, volume che è superiore del +5,8% rispetto a quello totalizzato nello stesso periodo del 2016 e che risulta inferiore solo al totale movimentato nel primo trimestre del 2017 (119,3 milioni di tonnellate) e al record trimestrale assoluto stabilito nel secondo trimestre del 2015 con 119,4 milioni di tonnellate.

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico di merci containerizzate movimentato da Rotterdam è ammontato a 35,2 milioni di tonnellate (+9,9% sul secondo trimestre 2016) ed è stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a quasi 3,4 milioni di teu (+9,8%). In crescita sono risultati anche i traffici di rotabili, con 6,0 milioni di tonnellate (+4,6%), e delle altre merci varie, che si è attestato a 1,7 milioni di tonnellate (+18,5%).

Nel settore delle rinfuse, il volume complessivo dei carichi solidi è aumentato del +7,0% a 19,6 milioni di tonnellate, di cui oltre 7,8 milioni di tonnellate di minerali e rottami (+3,4%), 6,0 milioni di tonnellate di carbone (+23,2%), 2,7 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (+1,7%) e quasi 3,0 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (-7,1%); il totale dei carichi liquidi è stato di 56,2 milioni di tonnellate (+2,8%), di cui 28,2 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+16,2%), 20,6 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-5,5%), 644mila tonnellate di gas naturale liquefatto (-10,4%) e 6,7 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (-14,2%).

Al record assoluto del volume di traffico complessivo movimentato nel primo semestre del 2017 si aggiungono altri record semestrali assoluti segnati dal porto di Rotterdam nei primi sei mesi di quest'anno: quello del traffico containerizzato, che è ammontato a 69,5 milioni di tonnellate (+10,4% sul primo semestre 2016) e a quasi 6,7 milioni di teu (+9,3%), e quello del traffico dei rotabili con 11,7 milioni di tonnellate (+5,5%).

Nel primo semestre di quest'anno, pur non avendo fatto registrare picchi storici, sono risultati in sensibile crescita anche il traffico delle altre merci varie, che si è attestato a 3,5 milioni di tonnellate (+33,1%), e quello delle rinfuse solide che è ammontato a 41,3 milioni di tonnellate (+5,1%), di cui 15,7 milioni di tonnellate di minerali e rottami (+1,9%), 14,0 milioni di tonnellate di carbone (+9,8%), 5,6 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (+7,7%) e 6,0 milioni di tonnellate di altre rinfuse solide (+0,8%) Il traffico delle rinfuse liquide ha invece mostrato un calo del -1,0% essendo stato pari a 111,8 milioni di tonnellate, di cui 54,9 milioni di tonnellate di petrolio greggio (+9,0%), 42,3 milioni di tonnellate di prodotti raffinati (-8,5%), 878mila tonnellate di GNL (+2,0%) e 13,8 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (-11,7%).





