20 luglio 2017

L'ERFA esorta a non ostacolare il trasporto ferroviario merci programmando al meglio i lavori sulle linee

Almeno 22 cantieri sono aperti sul corridoio ferroviario nord-sud che collega il nord Italia con la Germania e l'Olanda

L'European Rail Freight Association (ERFA), associazione che rappresenta gli operatori nuovi entranti nel mercato europeo del trasporto ferroviario delle merci, ha denunciato l'elevato numero di cantieri aperti sulle linee ferroviarie europee nel corso di questo periodo estivo, lavori che - ha evidenziato L'ERFA - hanno un impatto negativo sul settore ferroviario e comportano il trasferimento di consistenti quote di traffico dalla rotaia alla strada, con conseguente aumento della congestione e dell'inquinamento e con una diminuzione della sicurezza.

L'associazione ha precisato che questi lavori sono concentrati in Germania, ma anche nelle nazioni vicine, in particolare in Italia, Svizzera, Belgio e Olanda e nel corso di questo mese sono almeno 22 i cantieri aperti sul corridoio ferroviario nord-sud centroeuropeo che collega il nord Italia con la Germania, l'Olanda e altri mercati.

L'ERFA ha sottolineato inoltre che l'interruzione delle linee ferroviarie ha un grave impatto sull'attività delle piccole aziende ferroviarie, e ciò comporta un aumento dei loro costi - a cui aziende di piccola dimensione faticano a far fronte - e un rischio per la concorrenza nel settore ferroviario.

Specificando che da parte delle imprese associate c'è l'assoluta consapevolezza che i lavori sono essenziali per la manutenzione e lo sviluppo delle linee ferroviarie, ERFA ha rilevato che tuttavia questi interventi dovrebbero essere programmati in modo da limitare il loro impatto negativo sulla qualità del servizio offerto agli utenti finali delle ferrovie.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail