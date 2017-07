20 luglio 2017

Accordo di collaborazione strategica tra Fincantieri e Mapei

È volto allo sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi

Il gruppo navalmeccanico Fincantieri ha stretto un accordo di collaborazione strategica con Mapei, azienda produttrice di adesivi e prodotti chimici per l'edilizia con un ramo specializzato nei prodotti per la cantieristica navale. L'intesa punta allo sviluppo di soluzioni innovative a vantaggio dei rispettivi ambiti operativi.

Fincantieri ha spiegato che attraverso questa partnership si pone gli obiettivi di ottimizzare i tempi di posa, ridurre i pesi di alcuni dei materiali impiegati, di migliorare l'abbattimento acustico mediante l'utilizzo di prodotti specifici, di sviluppare e ampliare l'utilizzo di prodotti adesivi in alcune applicazioni della costruzione navale, mentre Mapei intende perseguire progetti che possano portare a soluzioni sfruttabili nel proprio ambito operativo.

Le tematiche congiunte di ricerca riguarderanno principalmente lo sviluppo di prodotti innovativi in un ampio ventaglio che comprende adesivi, sottofondi per pavimentazioni, materiali di superficie (sia tecnici che di finitura), fuganti, pannelli di supporto per pareti, prodotti per la pulizia di aree arredate, materiali e sistemi di protezione di aree arredate e prodotti per l'isolamento termico, acustico e meccanico.

In fase di avvio saranno al centro delle attività una serie di materiali e resine per finiture innovative e di pregio, per l'impermeabilizzazione di zone umide, nonché tessuti con caratteristiche di elevato assorbimento acustico.

Inoltre l'accordo promuove attività di formazione congiunta e collaborativa tra le parti, con l'obiettivo di migliorarne la capacità innovativa in termini di prodotto e di processo.



