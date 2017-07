21 luglio 2017

Ok alla cancellazione della Rickmers Maritime dal listino azionario di Singapore

Il debutto della compagnia in Borsa era avvenuto il 4 maggio 2007

Il consiglio di amministrazione della Borsa di Singapore ha approvato l'istanza di delisting della Rickmers Maritime presentata dalla Rickmers Trust Management, fiduciaria della compagnia di navigazione, iniziativa che fa parte delle azioni volte alla liquidazione del trust decisa lo scorso aprile ( del 13 aprile 2017). Rickmers Maritime aveva fatto il suo debutto sul listino del mercato azionario di Singapore il 4 maggio 2007.







