24 luglio 2017

Cemat attiva due nuovi servizi intermodali che collegano Bari con Busto Arsizio e Milano

Entrambi prevedono tre partenze settimanali

L'operatore di trasporto combinato Cemat ha attivato due nuovi servizi intermodali con profilo massimo PC 386, che includono la possibilità del trasporto di semirimorchi, sulle relazioni Bari (Scalo Ferruccio) - Busto Arsizio e Bari (Scalo Ferruccio) - Milano Smistamento. Entrambi i servizi prevedono tre partenze settimanali in entrambe le direzioni e transit time giorno A - giorno B.







