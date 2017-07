24 luglio 2017

Scorpio Bulkers ha chiuso il primo semestre del 2017 con una perdita netta di -48,0 milioni di dollari

I ricavi sono cresciuti del +162,4%

Nel primo semestre di quest'anno Scorpio Bulkers, la compagnia di navigazione guidata da Emanuele Lauro che ha una flotta di 46 rinfusiere di proprietà ed una nave a noleggio per una capacità complessiva di 3,2 milioni di tonnellate di porta lorda, ha registrato ricavi generati dall'impiego della flotta pari a 72,5 milioni di dollari, con un incremento del +162,4% rispetto a 27,6 milioni di dollari nella prima metà del 2016. Il rilevante aumento è stato generato sia dalla crescita delle rate di nolo che della consistenza della flotta della compagnia (48 navi impiegate mediamente nel primo semestre del 2017 rispetto a 38 navi nello stesso periodo del 2016).

I costi operativi sono ammontati a 103,4 milioni di dollari (+5,5%). Il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -30,9 milioni di dollari rispetto ad un risultato operativo negativo per -70,4 milioni di dollari nei primi sei mesi dello scorso anno.

Scorpio Bulkers ha chiuso il primo semestre del 2017 con una perdita netta di -48,0 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -83,0 milioni di dollari nel corrispondente periodo del 2016. La perdita netta rettificata, che non tiene conto dell'impatto della svalutazione di assets destinati alla vendita pari a 17,7 milioni di dollari e di altre svalutazioni per 0,5 milioni di dollari, è risultata pari a -29,8 milioni di dollari rispetto a -58,1 milioni di dollari nei primi sei mesi dello scorso anno.



