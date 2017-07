24 luglio 2017

L'IMSSEA è pronta ad ampliare il proprio raggio d'azione nel campo della formazione marittima

Proposta per effettuare attività di training nelle aree geografiche che hanno più necessità di aggiornamento

In occasione della riunione della scorsa settimana a Londra del Technical Co-operation Committee dell'International Maritime Organization (IMO), incontro a carattere periodico che ha l'obiettivo di fare il punto delle attività di cooperazione internazionale in ambito marittimo e di pianificare le azioni strategiche del futuro, la delegazione italiana, guidata dal comandante Giampaolo Bensaia, ha illustrato l'attività dell'IMSSEA (International Maritime Safety Security Environment Academy), il ramo internazionale di Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile che opera da dieci anni sotto gli auspici proprio dell'IMO e che è menzionato nella convenzione STCW come strumento di formazione internazionale assieme alle più note e blasonate WMU (World Maritime University) e IMLI (international Maritime Law institute).

Nel suo intervento l'Italia ha sottolineato il ruolo cruciale svolto da IMSSEA negli ultimi dieci anni per la formazione degli ufficiali delle amministrazioni marittime provenienti da tutto il mondo, in special modo dai paesi in via di sviluppo. Ma soprattutto sono state evidenziate le nuove iniziative della Academy, a partire dall'inaugurazione del filone e-learning, con un corso di “Ship Cybersecurity” realizzato grazie a partnership importanti con società leader nel settore IT e che verrà immesso sul mercato a giorni. A questo seguiranno altri interventi, con proposte corsuali in linea con gli IMO Model Courses.

È stato anche messo in luce il ruolo positivo che IMSSEA può avere, dopo anni di esperienza nell'assistenza tecnica all'estero, nel portare formazione e training nelle aree geografiche che, secondo le strategie dell'IMO, hanno più necessità di aggiornamento. Un ruolo che garantirebbe efficienza, efficacia, ottimizzazione dei costi, nonché la possibilità per l'IMO di avere un proprio agente direttamente nelle aree del mondo che necessitano di un training specifico in ambito marittimo.

La proposta, illustrata dal managing director di IMSSEA, Davide Stasi, è stata accolta con favore ed hanno espresso il loro appoggio le delegazioni di Congo, Filippine, Francia, Giamaica, Iran, Malta, Panama e Polonia, e lo stesso segretario generale dell'IMO, il coreano Kitack Lim, ha avuto parole di elogio e di stimolo per l'attività formativa di IMSSEA.



