25 luglio 2017

Saipem, in calo i risultati economici e gli ordini

Il primo semestre 2017 è stato chiuso con una perdita netta di -110 milioni di euro

Saipem ha archiviato il primo semestre di quest'anno con ricavi pari a 4,59 miliardi di euro, in calo del -13,0% rispetto a 5,27 miliardi di euro nella prima metà del 2017. Il gruppo, che è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil & gas a mare e a terra, ha registrato un EBITDA rettificato di 524 milioni di euro (-21,7%), un utile operativo di 124 milioni di euro (-47,7%) ed risultato economico netto di segno negativo e pari a -110 milioni di euro rispetto ad un utile netto di 53 milioni di euro nel primo semestre del 2016.

Nei primi sei mesi del 2017 il gruppo ha acquisito nuovi ordini per 2,09 miliardi di euro, con una diminuzione del -37,3% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il valore del portafoglio ordini al 30 giugno scorso si è attestato a 11,72 miliardi di euro rispetto a 14,22 miliardi al 31 dicembre 2016 e a 13,90 miliardi di euro al 30 giugno 2016.

«Nel primo semestre del 2017 - ha commentato l'amministratore delegato dell'azienda italiana, Stefano Cao - Saipem ha espresso una solida performance operativa e gestionale. È proseguita l'attività di razionalizzazione e rafforzamento con l'avvio del nuovo modello organizzativo, da cui ci attendiamo maggiore efficienza ed efficacia oltre ad una ulteriore riduzione di costi operativi. Queste azioni consentiranno a Saipem di posizionarsi al meglio alla ripresa del mercato. Pur nel perdurante difficile contesto di mercato abbiamo una buona visibilità di prossime significative acquisizioni di ordini».



