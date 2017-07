26 luglio 2017

Nor Lines ha trovato un altro potenziale acquirente nell'olandese Samskip

La società olandese ha stretto un accordo con il gruppo DSD per comprare le attività della compagnia norvegese

Dopo il fallimento della proposta di acquisizione della compagnia di navigazione norvegese Nor Lines avanzata dall'islandese Eimskip, tentativo che è naufragato a causa della bocciatura del takeover da parte dell'autorità antitrust norvegese ( del 3 novembre 2016, 24 febbraio e 4 aprile 2017), Nor Lines ha trovato un altro potenziale acquirente nell'olandese Samskip. Quest'ultima ha infatti stretto un accordo per comprare le attività della compagnia norvegese con la DSD, capogruppo della Nor Lines, intesa che è anch'essa soggetta all'approvazione della Norwegian Competition Authority.

L'accordo di acquisizione siglato con Samskip include le attività terminalistiche in Norvegia e le attività di stoccaggio e di trasporto terrestre, mentre cinque delle sette navi multipurpose della flotta della Nor Lines saranno noleggiate alla Samskip. Inoltre 170 dipendenti della Nor Lines in Norvegia passeranno alla Samskip. A transazione portata a termine, le attività cedute continueranno ad essere operate sotto il marchio Nor Lines.

Negli ultimi anni Samskip ha notevolmente incrementato la propria attività con la Norvegia arrivando a movimentare un traffico di circa 90.000 teu all'anno tra la Norvegia e il Nord Europa. Tra le attività svolte in Norvegia, il gruppo olandese opera un terminal per prodotti refrigerati ad Aalesund attraverso la società integralmente controllata frigoCare ed inoltre possiede il 50% del capitale della società di navigazione norvegese Silver Sea che ha una flotta di 14 navi reefer.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail