26 luglio 2017

“K” Line vende la compagnia SAL Heavy Lift alla tedesca Harren & Partner

La società di Brema opera già nel segmento nel trasporto marittimo di carichi eccezionali con la filiale Combi Lift

La società armatoriale Harren & Partner di Brema, specializzata in attività di ship management, ha stretto un accordo con la società armatoriale giapponese Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) per acquisire l'intero capitale della SAL Heavy Lift GmbH, compagnia di navigazione fondata nel 1980 con sede ad Amburgo.

“K” Line aveva acquisito inizialmente il 50% del capitale della compagnia di Amburgo nel 2007 per poi comprare il restante 50% nel 2011. Il gruppo giapponese ha spiegato che la SAL Heavy Lift, specializzata nel trasporto marittimo di carichi eccezionali e di project cargo con una flotta di 15 navi multipurpose, ha iniziato ad attraversare una fase di crisi innescata dalla crisi finanziaria del 2008 e che la sua attività è stata fortemente penalizzata dalle difficoltà in cui versano i mercati dell'energia.

SAL Heavy Lift sarà acquisita dalla Harren & Partner attraverso la SALTO Holding GmbH & Co. nuova società partecipata al 50,1% e al 49,9% rispettivamente da Martin Harren, amministratore delegato della Harren & Partner, e dal padre Peter, fondatore dell'azienda di Brema.

La Harren & Partner è già attiva nel settore in cui opera la SAL attraverso la propria compagnia Combi Lift che ha una flotta di sette navi multipurpose.





