27 luglio 2017

Finnlines festeggia un primo semestre ed un secondo trimestre record

Grimaldi: i volumi delle esportazioni ed importazioni della Finlandia stanno notevolmente aumentando mese dopo mese

Nel secondo trimestre di quest'anno la compagnia di navigazione Finnlines del gruppo armatoriale partenopeo Grimaldi ha totalizzato un utile netto di 24,2 milioni di euro su ricavi pari a 138,4 milioni di euro, con incrementi rispettivamente del +9,2% e del +10,2% sul corrispondente periodo del 2016. EBITDA ed EBIT hanno registrato crescite del +6,1% e del +8,4% attestandosi a 41,8 milioni e 27,4 milioni di euro.

Nel trimestre aprile-giugno del 2017 la flotta della compagnia, che è impiegata nel Mar Baltico e nel Mare del Nord per il trasporto di carichi rotabili e di passeggeri, ha trasportato circa 183mila unità di carico (+9%), 33mila autovetture escluse quelle al seguito dei passeggeri (+22%), 326mila tonnellate di carichi non unitizzati (-20%) e 170mila passeggeri (+2%).

Nell'intera prima metà del 2017 la flotta ha trasportato circa 348mila unità di carico (+8%), 65mila auto esclusi i veicoli al seguito dei passeggeri (+12%), 636mila tonnellate di carichi non unitizzati (-18%) e 285mila passeggeri (+2%).

Nei primi sei mesi di quest'anno Finnlines ha registrato ricavi pari a 259,3 milioni di euro, con una progressione del +12,4% sullo stesso periodo del 2016. EBITDA ed EBIT sono ammontati a 69,8 milioni di euro (+7,9%) e 41,1 milioni di euro (+12,0%). Il semestre è stato archiviato con un utile netto di 35,4 milioni di euro (+16,0%).

«Ad un primo semestre del 2017 molto positivo - ha commentato il presidente e amministrazione delegato della compagnia finlandese, Emanuele Grimaldi - è seguito un secondo trimestre altrettanto buono. Il risultato del periodo gennaio-giugno del 2017 è cresciuto del 16% circa ed è stato pari a 35,4 milioni di euro, che rappresenta il miglior risultato del primo semestre nella storia della Finnlines. Il risultato del secondo trimestre è ammontato a 24,2 milioni di euro ed è il miglior risultato di sempre del secondo trimestre. I volumi delle esportazioni ed importazioni della Finlandia - ha spiegato Grimaldi - stanno notevolmente aumentando mese dopo mese e ciò rappresenta l'atteso segnale di una ripresa economica aspettata da tempo».



