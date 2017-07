27 luglio 2017

L'International Propeller Clubs si presenta agli operatori marittimo-portuali di Ancona

Morandi: mi auguro che oggi sia un primo importante passo verso la fondazione di un Club anche nella nostra città

Alle 22 sedi in Italia dell'associazione culturale The International Propeller Clubs, che ha lo scopo di promuovere le relazioni tra gli operatori dei trasporti, potrebbe presto aggiungersi anche una sede ad Ancona. Questa sera nel capoluogo marchigiano, alla presenza dei rappresentanti del cluster marittimo-portuale di Ancona, si è tenuta, con la partecipazione di Umberto Masucci, presidente nazionale dei Propeller Clubs italiani, la presentazione dell'attività dell'associazione, che da oltre novant'anni promuove in tutto il mondo l'incontro tra chi opera nel settore dei trasporti.

«È un onore per Ancona - ha sottolineato il presidente dell'Associazione Agenti Marittimi Marche e Abruzzo, Andrea Morandi - ospitare per la prima volta l'International Propeller Club e il suo presidente nazionale Umberto Masucci. Gli operatori portuali e marittimi hanno risposto con grande entusiasmo al nostro invito. Per questo motivo mi auguro che la giornata di oggi sia un primo importante passo verso la fondazione di un International Propeller Club anche nella nostra città, che vada ad unirsi ai 22 Club già esistenti in Italia, per un totale di oltre 1.400 soci, tutti attivi nel settore dello shipping e della logistica».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec