31 luglio 2017

Probabile il rinnovo triennale del contratto dei lavoratori dei 29 porti della West Coast USA

Il 67% degli ottantotto delegati dell'ILWU riunitisi a San Francisco ha votato a favore

È prossimo il via libera al rinnovo triennale del contratto dei lavoratori portuali dei 29 porti della costa occidentale degli Stati Uniti. Il 67% degli ottantotto delegati dell'International Longshore and Warehouse Union (ILWU) riunitisi la scorsa settimana a San Francisco per discutere alcuni temi, tra cui l'esame della proposta di estensione del contratto dei lavoratori portuali presentata dalla parte datoriale Pacific Maritime Association (PMA), ha infatti votato a favore della proposta di rinnovo triennale del contratto, la cui attuale scadenza è fissata al 1° luglio 2019.

Questo via libera dovrà essere confermato dal voto dei lavoratori portuali. La votazione - ha confermato il presidente dell'ILWU, Robert McElrath - avverrà secondo un calendario stilato sulla base delle regole interne del sindacato: «nelle prossime settimane - ha spiegato - verranno inviate maggiori informazioni alle rappresentanze locali del sindacato in modo tale che ciascuno conosca i fatti per poter prendere una decisione informata».

«All'inizio di quest'anno - ha commentato il presidente della Pacific Maritime Association, James McKenna - la PMA ha proposto un'estensione del contratto con lo scopo di assicurare una duratura situazione di stabilità per i porti della West Coast e per le parti interessate. La prima votazione dimostra un consistente consenso dell'ILWU rispetto alla nostra proposta, che dovrebbe assicurare una situazione di stabilità relativamente agli aspetti del lavoro sino al 2022. Questo accordo storico costituirà una grande notizia per il settore marittimo così come per i nostri clienti, per i lavoratori, per le comunità portuali e per l'economia statunitense. Con questa estensione del contratto il waterfront della West Coast ha la straordinaria opportunità di guadagnare nuove quote di mercato e di dimostrare che i nostri porti e i nostri lavoratori costituiscono assolutamente un'eccellenza mondiale».





