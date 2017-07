31 luglio 2017

Complessivo miglioramento dei risultati delle giapponesi “K” Line, MOL e NYK

In rialzo le performance anche nel segmento dei container

Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2017, periodo che è terminato lo scorso 30 giugno, le tre società armatoriali giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) hanno registrato un miglioramento delle performance economiche a cui ha contribuito anche il rialzo dei risultati nel segmento del trasporto marittimo containerizzato, ramo d'attività di cui le tre compagnie hanno recentemente decisa la fusione che ha condotto alla costituzione della joint venture Ocean Network Express che diventerà operativa il 1° aprile 2018 ( del 31 ottobre 2016, 31 maggio e 7 luglio 2017).

“K” Line ha archiviato il trimestre aprile-giugno di quest'anno con ricavi pari a 287,4 miliardi di yen (2,6 miliardi di dollari), in crescita del +17,5% sul corrispondente periodo del 2016. Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno positivo e pari rispettivamente a 3,9 miliardi e 8,5 miliardi di yen rispetto a risultati di segno negativo e pari a -14,8 miliardi e -26,8 miliardi di yen nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2016.

Nel solo segmento delle portacontainer “K” Line ha totalizzato ricavi pari a 147,2 miliardi di yen (+20,5%) ed un utile ordinario di 6,1 miliardi di yen rispetto ad un risultato di segno negativo per -12,3 miliardi di yen nel trimestre aprile-giugno dello scorso anno. La compagnia giapponese ha reso noto di aver registrato incrementi dei volumi containerizzati trasportati sulle rotta Asia-Nord America (+6%), sulle rotte Asia-Europa (+9%) e su quelle intra-asiatiche (+17%), mentre i volumi sulle rotte nord-sud sono diminuiti del -5%. Complessivamente l'aumento dei volumi di carico trasportati è stato del +7%.

Nel bilancio del primo trimestre dell'anno fiscale 2017 MOL ha segnato ricavi pari a 403,3 miliardi di yen (+12,0%) ed un utile operativo di 1,1 miliardi di yen rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -3,6 miliardi di yen nello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile netto è ammontato a 5,2 miliardi di yen (+274,8%).

Nel solo settore del trasporto dei container MOL ha registrato ricavi pari a 180,2 miliardi di yen (+22,4%) ed una perdita ordinaria pari a -6,2 miliardi di yen, con un miglioramento rispetto al risultato di segno negativo per -11,6 miliardi di yen nel primo trimestre dell'esercizio 2016. Anche MOL ha reso noto di aver riscontrato un sensibile aumento dei volumi containerizzati trasportati dalla propria flotta, in particolare sulle rotte Asia-Europa ma soprattutto su quelle Asia-Nord America che hanno segnato un picco storico di traffico.

NYK ha chiuso il trimestre aprile-giugno di quest'anno con un utile netto di 5,4 miliardi di yen su ricavi pari a 521,7 miliardi di yen rispetto ad una perdita netta di -12,8 miliardi di yen su ricavi pari a 470,8 miliardi di yen nel corrispondente periodo dello scorso anno. Il risultato operativo è stato di segno positivo e pari a 3,6 miliardi di yen rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -11,0 miliardi di yen nel trimestre aprile-giugno del 2016.

Nel segmento delle portacontenitori NYK ha totalizzato ricavi pari a 171,5 miliardi di yen (+21,3%) ed un utile ordinario di 5,7 miliardi di yen rispetto ad un risultato di segno negativo per -8,8 miliardi di yen nel primo trimestre dell'anno fiscale 2016.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec