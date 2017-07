31 luglio 2017

Nella prima metà di quest'anno il porto di Amsterdam ha movimentato 42,2 milioni di tonnellate di merci (+6,9%)

Sbarchi +8,7%; imbarchi +4,1%

Nel primo semestre di quest'anno il sistema portuale di Amsterdam, costituito dagli scali di Amsterdam, Ijmuiden, Beverwijk e Zaanstad, ha movimentato 51,9 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +7,3% rispetto alla prima metà del 2016. Il solo porto di Amsterdam ha registrato un traffico di 42,2 milioni di tonnellate, in crescita del +6,9% rispetto a 39,5 milioni di tonnellate nei primi sei mesi dello scorso anno. A Ijmuiden il traffico è stato di 9,1 milioni di tonnellate (+7,0%), a Beverwijk di 600mila tonnellate (+80%) e a Zaanstad di 95mila tonnellate (-22%).

Delle 42,2 milioni di tonnellate movimentate nel solo porto di Amsterdam, 26,2 milioni di tonnellate erano merci in importazione (+8,7%) e 16 milioni di tonnellate di merci in esportazione (+4,1%). Il traffico complessivo è risultato costituito da 23,7 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi (+7,1%), 8,6 milioni di tonnellate di carboni (+20%), 3,3 milioni di tonnellate di rinfuse agricole (+3,3%), 3,8 milioni di tonnellate di altre rinfuse solide (+17%), 350mila tonnellate di merci containerizzate (+6,9%) e 926mila tonnellate di altre merci varie inclusi i rotabili (+5%).







