1 agosto 2017

Genting Hong Kong prevede di chiudere il primo semestre del 2017 con una perdita netta di 200-220 milioni di dollari

Nella prima metà dello scorso anno la perdita netta consolidata era stata pari a -73,7 milioni di dollari

Il gruppo Genting Hong Kong prevede che il proprio risultato economico netto consolidato del primo semestre di quest'anno, ad eccezione del contribuito prodotto dalla Travellers International Hotel Group, società del gruppo che è quotata alla Borsa delle Filippine e che non ha ancora reso noto il risultato economico conseguito nei primi sei mesi del 2017, sarà di segno negativo e compreso tra -200 milioni e -220 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta consolidata di -73,7 milioni di dollari totalizzata nella prima metà del 2016.

Il gruppo di Hong Kong ha spiegato che tale peggioramento è attribuibile principalmente al risultato operativo di segno negativo conseguito dal proprio marchio crocieristico Crystal Cruises che è conseguenza di un'accentuazione della pressione competitiva nel mercato in cui opera la compagnia crocieristica, nel quale la capacità della flotta di navi da crociera di lusso ha registrato un incremento del +13,7%, nonché ai più elevati costi di marketing e ai più rilevanti costi di avviamento correlati alle nuove imbarcazioni da crociera fluviali per il brand Crystal Cruises e alla compagnia aerea Crystal AirCruises.

Inoltre sull'intera prima metà di quest'anno pesano gli oneri di avviamento del nuovo polo navalmeccanico della Genting, con la creazione del nuovo marchio MV Werften sotto cui operano i cantieri navali tedeschi del gruppo di Hong Kong ( dell'11 lugliio 2016), costi che nel 2016 hanno avuto un impatto solo su due mesi della prima metà dell'anno, e oneri di ammortamento e altri oneri finanziari relativi alla nuova nave da crociera Genting Dream e ai cantieri navali.



