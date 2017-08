1 agosto 2017

Global Ship Lease ha chiuso il secondo trimestre del 2017 con un utile netto di 7,6 milioni di dollari (+11,5%)

La compagnia ritiene che il mercato in cui opera mostrerà un ulteriore miglioramento

Global Ship Lease (GSL), compagnia con sede nelle Isole Marshall che ha una flotta di 18 portacontainer di cui 15 noleggiate al gruppo armatoriale francese CMA CGM e tre alla Orient Overseas Container Line di Hong Kong, ha chiuso il secondo trimestre del 2017 con un utile netto di 7,6 milioni di dollari, con un incremento del +11,5% sul corrispondente periodo del 2016. I ricavi sono diminuiti del -2,6% scendendo a 40,3 milioni di dollari e l'utile operativo è ammontato a 18,5 milioni di dollari (+3,4%).

Nella prima metà del 2017 GSL ha registrato ricavi pari a 79,9 milioni di dollari, in calo del -4,8% rispetto a 83,9 milioni di dollari nei primi sei mesi del 2016. L'utile operativo si è attestato a 37,0 milioni di dollari (+1,8%) e l'utile netto a 15,1 milioni di dollari (+24,9%).

Global Ship Lease prevede un ulteriore miglioramento del mercato in cui opera la compagnia, trend positivo - ha spiegato l'amministratore delegato Ian Webber - determinato da una più razionale programmazione degli ordini per la costruzione di nuove navi, da un orderbook che è fortemente sbilanciato verso portacontainer di grande capacità mentre nel contempo risulta elevata l'attività di demolizione di navi di media e piccola dimensione che è il segmento di mercato in cui opera GSL (la capacità di carico containerizzato complessiva della flotta della compagnia è pari a circa 82mila teu, per una capacità media/nave di circa 4.500 teu).

Webber ha precisato che inoltre la crescita della domanda è superiore alle attese e che la compagnia ha riscontrato un miglioramento nel corso di quest'anno del mercato dei noleggi spot, tendenza di cui potrebbero beneficiare quelle navi della GSL il cui contratto di noleggio avrà termine tra la parte restante del 2017 e l'inizio del prossimo anno.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail