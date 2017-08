1 agosto 2017

Carlo Guglielmi nominato segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Attualmente è dirigente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Carlo Guglielmi è il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il nuovo ente creato per la gestione dei porti di Augusta e Catania. Lo ha nominato ieri all'unanimità il Comitato di gestione dell'authority su proposta del presidente Andrea Annunziata

L'ingegner Guglielmi, che assumerà l'incarico per la durata di quattro anni, è attualmente dirigente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con esperienze nel settore portuale e nelle materie amministrativo-contabili, nonché nei settori dei dragaggi, delle bonifiche ed degli appalti pubblici.

L'AdSP ha evidenziato che in sede di nomina il Comitato di gestione ha confermato il rispetto del profilo tecnico professionale richiesto dallo stesso Comitato e dal presidente sulla figura del segretario generale, sottolineando l'importanza, in questa fase storica dei porti di Augusta e Catania, di una figura professionale tecnica come quella di Guglielmi necessaria a realizzare e sviluppare le opere di infrastrutturazione avviate e da avviare nei due porti, permettendo il rilancio di tutto il territorio della Sicilia Orientale.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail