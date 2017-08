1 agosto 2017

Il gruppo logistico Fercam ha aperto una filiale in Serbia

Ha sede a Belgrado

Il gruppo logistico e trasportistico Fercam ha aperto una filiale in Serbia. La sede della nuova consociata Fercam Doo Beograd, che è diventata operativa oggi, è a Belgrado ed è diretta da Marko Kambic che, assistito da tre collaboratori serbi che entro l'anno saliranno a cinque, gestisce tutti i carichi completi e parziali da e verso l'Italia.

«Molti nostri clienti storici sul mercato europeo - ha spiegato Hansjörg Faller, responsabile Fright Management FTL (Full Truck Load) di Fercam - apprezzano la nostra vicinanza territoriale e, avendo molti spostato le loro produzioni in Serbia, il nostro obiettivo è quello di offrire loro anche da e verso la Serbia e paesi confinanti servizi di trasporto affidabili sia con la nostra flotta di proprietà che con vettori terzi dei Paesi dell'Est europeo. Attualmente - ha precisato Faller - la nostra offerta di trasporto sia tradizionale di general cargo che di merce refrigerata si limita al settore stradale, ma a medio termine prevediamo di ampliare il servizio anche con il sistema intermodale strada-ferrovia».

Fercam ha evidenziato che la nuova sede serba apre nuove opportunità anche verso il mercato russo in quanto l'assenza di barriere doganali e accordi di libero scambio tra Belgrado e Mosca agevolano notevolmente l'interscambio commerciale tra questi due Paesi. Essendo la Serbia esclusa dall'embargo russo che prevede restrizioni di importazione di prodotti agroalimentari di origine UE - ha ricordato l'azienda logistica di Bolzano - dall'entrata in vigore di questa disposizione della Federazione Russa è sensibilmente aumentato anche il commercio alimentare con conseguente aumento di trasporti frigoriferi verso la Russia.



