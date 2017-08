1 agosto 2017

Il gruppo Cargotec comprerà il business delle gru caricatrici della brasiliana Argos

L'acquisizione sarà effettuata dal marchio Hiab nel corso del terzo trimestre di quest'anno

La Hiab del gruppo finlandese Cargotec ha siglato un accordo per comprare le attività nel segmento delle gru caricatrici del produttore brasiliano di gru Argos Guindastes Indústria e Comércio Ltda., business che costituisce gran parte dell'attività dell'azienda sudamericana. Secondo le previsioni, la transazione sarà attuata nel corso del terzo trimestre di quest'anno.

«Il Brasile - ha sottolineato il presidente della Hiab, Roland Sundén - è uno dei più grandi mercati mondiali per le gru caricatrici. Una presenza in Brasile è importante al fine di diventare uno dei leader globali del settore dei mezzi di movimentazione. L'acquisizione della Argos costituisce un altro concreto passo in linea con la nostra strategia per la crescita e per diventare numeri uno mondiali nella movimentazione di carichi».







