1 agosto 2017

Secondo trimestre dell'anno con utili record per il gruppo crocieristico Royal Caribbean

Picco delle prenotazioni per le crociere in programma nella seconda parte del 2017

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi del gruppo crocieristico americano Royal Caribbean Cruises sono cresciuti del +4,3% essendo ammontati a 2,2 miliardi di dollari rispetto a 2,1 miliardi di dollari nel periodo aprile-giugno del 2016. Utile operativo e utile netto si sono attestati rispettivamente a 420 milioni e 369 milioni di dollari, valori che sono i più elevati mai registrati dal gruppo nel secondo trimestre dell'anno e che rappresentano aumenti del +48,7% e del +60,7% rispetto ai precedenti record stabiliti nel secondo trimestre del 2016. Nel periodo aprile-giugno di quest'anno le navi da crociera dei diversi brand del gruppo statunitense hanno ospitato oltre 1,4 milioni di passeggeri (+2,1%).

Nella prima metà del 2017 i ricavi del gruppo sono cresciuti del +4,5% a 4,2 miliardi di dollari rispetto a 4,0 miliardi nei primi sei mesi dello scorso anno. L'utile operativo è stato pari a 699 milioni di dollari (+57,0%) e l'utile netto a 584 milioni di dollari (+77,6%). Nei primi sei mesi di quest'anno i passeggeri imbarcatisi sulle navi del gruppo sono stati quasi 2,9 milioni (+1,9%).

Royal Caribbean Cruises prevede che il trend positivo dei risultati proseguirà nei prossimi mesi anche grazie all'elevato livello delle prenotazioni per le prossime crociere, che ha raggiunto una quota record per le crociere che verranno effettuate nella parte restante del 2017 e che è rilevante per le crociere programmate complessivamente per i prossimi 12 mesi.

«La domanda - ha spiegato il vice presidente e direttore finanziario del gruppo statunitense, Jason Liberty - continua ad essere consistente. Questo trend della domanda e il continuo controllo dei costi hanno prodotto gli utili più elevati mai raggiunti nel secondo trimestre nella storia della compagnia e ci pongono sulla strada di un altro anno record e del raggiungimento dei nostri obiettivi di una crescita a due cifre».









