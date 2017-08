2 agosto 2017

Il Nasdaq ha avvertito Diana Containerships che il valore delle sue azioni quotate è al di sotto del minimo consentito

La compagnia prenderà in esame tutte le opzioni affinché il proprio titolo continui ad essere presente nel mercato borsistico telematico

La compagnia armatoriale greca Diana Containerships, che ha una flotta di 11 portacontainer di capacità compresa tra 3.400 e 6.500 teu, ha ricevuto comunicazione dal Nasdaq che la società non è più conforme ai requisiti per la quotazione nel mercato borsistico telematico in quanto per 30 giorni lavorativi consecutivi il valore complessivo di mercato delle azioni quotate della compagnia è risultato inferiore a cinque milioni di dollari, che è il valore minimo per il mantenimento della quotazione sul mercato azionario

Diana Containerships ha ora 180 giorni solari di tempo, o comunque fino al prossimo 29 gennaio, per conformarsi a tale requisito. Ciò avverrà se nel corso di questo periodo il valore delle azioni quotate della compagnia greca manterranno un valore complessivo di almeno cinque milioni di dollari per almeno dieci giorni lavorativi consecutivi.

Diana Containerships ha specificato che prenderà in esame tutte le possibilità affinché le azioni continuino ad essere quotate al Nasdaq.



