2 agosto 2017

Intesa tra Guardia Costiera e Assorimorchiatori per la gestione delle emergenze in mare e in porto

È finalizzata alla creazione di “team operativi misti per le emergenze”

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori) hanno siglato un protocollo tecnico di intesa che rientra nell'ambito delle iniziative discendenti dal 1° Forum sulla Sicurezza nei porti, tenutosi a Catania nel febbraio 2016 ed è finalizzato alla creazione di “team operativi misti per le emergenze”.

Il protocollo, siglato ieri a Roma presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal comandante generale, ammiraglio ispettore Capo Vincenzo Melone, e dal presidente di Assorimorchiatori, Luca Vitiello, prevede in particolare che il personale specializzato delle società di rimorchio frequenti, presso i Comandi Base Aeromobili Guardia Costiera, un corso sulle emergenze. Ciò garantirà la formazione necessaria per consentire ai frequentatori di imbarcare sui mezzi aerei del Corpo in occasione delle attività di ricerca e soccorso.

Le due parti hanno evidenziato che la firma del protocollo rappresenta certamente un momento importante per la crescita della collaborazione per la gestione delle emergenze in mare e in porto.



