3 agosto 2017

L'Antitrust australiana ha inflitto una multa di circa 20 milioni di dollari alla compagnia giapponese NYK

È stata riconosciuta colpevole di aver partecipato ad un cartello nel segmento del trasporto di auto in Australia

L'Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) ha deciso di applicare una sanzione di 25 milioni di dollari australiani (20 milioni di dollari USA), che è il secondo importo di una multa più elevato mai inflitto dall'autorità antitrust australiana, nei confronti della società armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK).

La decisione è stata assunta a seguito di un'indagine che ha accertato il ruolo della compagnia nipponica quale parte di un cartello con altre compagnie di navigazione nel segmento del trasporto di autoveicoli in Australia nel periodo 2009-2012. L'indagine coinvolge anche la compagnia armatoriale giapponese Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) nei confronti della quale sono ancora in corso accertamenti relativamente alla sua presunta partecipazione al cartello.

L'ACCC ha specificato che il cartello era attivo almeno dal febbraio 1997 nell'importazione in Australia di auto provenienti da Asia, Stati Uniti ed Europa per conto di primarie case automobilistiche tra cui Nissan, Suzuki, Honda, Toyota e Mazda.

«La comunità australiana - ha sottolineato il presidente dell'ACCC, Rod Sims - si affida completamente all'importazione di autovetture, per cui ha destato molta preoccupazione che un cartello nel settore del trasporto di questi veicoli in Australia operasse da così lungo tempo. La multa alla NYK - ha specificato Sims - è anche la seconda più elevata mai imposta nell'ambito del Competition and Consumer Act e include un significativo sconto che prende atto delle ammissioni e della collaborazione della NYK». Il 18 luglio 2016 la compagnia giapponese aveva infatti ammesso la propria colpevolezza di fronte alla Corte Federale. La sanzione - ha precisato il giudice Michael Andrew Wigney - «include uno sconto complessivo del 50% legato all'ammissione di colpevolezza della NYK e alla sua passata e futura assistenza e cooperazione».

L'Antitrust australiana ha spiegato che in un caso come questo la sanzione massima è stata calcolata sulla base del 10% del fatturato annuo registrato dalla NYK per le sue attività con l'Australia nei 12 mesi precedenti l'inizio del reato e che, su tale base, la multa massima applicabile alla compagnia giapponese sarebbe stata di 100 milioni di dollari.

«La sentenza inflitta oggi alla NYK dalla Corte Federale - ha sottolineato Sims - rivolge un severo monito al settore e alla comunità imprenditoriale nel suo complesso. La Procura generale e l'ACCC possono e potranno perseguire penalmente pratiche di cartello. Inoltre evidenzia che può essere dimostrata clemenza nei confronti delle parti che nelle fasi iniziali si impegnano a cooperare con le autorità».

«La sanzione inflitta alla NYK - ha aggiunto il giudice Wigney - dovrebbe inviare un forte messaggio alle società multinazionali che svolgono attività in Australia riguardo al fatto che una condotta anticoncorrenziale non sarà tollerata e verrà colpita con durezza».



