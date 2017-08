4 agosto 2017

Nel primo semestre di quest'anno il traffico aereo cargo mondiale ha registrato una cresciuta del +10,4%

De Juniac: questa è una grande notizia dopo molti anni di stagnazione

Nel primo semestre di quest'anno il traffico aereo cargo mondiale, misurato in tonnellate-chilometri di merci trasportate, è cresciuto del +10,4% rispetto ai primi sei mesi del 2016. Lo ha reso noto l'International Air Transport Association (IATA) sottolineando che si tratta del più consistente volume di traffico registrato nel primo semestre dell'anno da quando, nel 2010, il settore del cargo aereo ha mostrato una ripresa dopo la crisi finanziaria globale. L'associazione ha evidenziato che la crescita è pari a tre volte quella media del +3,9% segnata negli ultimi cinque anni.

Nella prima metà del 2017 la capacità della flotta mondiale di aerei cargo è cresciuta del +3,6% in termini di tonnellate-chilometri trasportabili rispetto al primo semestre dello scorso anno.

«L'aeromerci - ha spiegato il direttore generale e amministratore delegato della IATA, Alexandre de Juniac - sta crescendo notevolmente sulla sia di un'economia globale più forte. La domanda sta aumentando ad un ritmo più rapido mai registrato dalla crisi finanziaria globale. Questa è una grande notizia dopo molti anni di stagnazione e, cosa ancora più importante, il settore stra approfittando di questa ripresa per accelerare l'assolutamente necessario processo di modernizzazione e per migliorare il valore che offre ai suoi molti clienti».

Nella prima metà di quest'anno il volume di trasporto aero cargo in Europa, mercato che costituisce il 23,5% del totale, è cresciuto del +14,3% in termini di tonnellate-chilometri di merci. In Nord America, mercato pari al 20,7% del totale, l'aumento è stato del +12,7% e in America Latina (quota del mercato pari al 2,8%) del +9,8%. In Asia e nell'Oceania, mercato che è pari al 37,5% del totale, la progressione ha marcato un +10,1%; in Africa (1,6%) la crescita è stata del +31,6% e in Medio Oriente (13,9%) del +3,7%.



