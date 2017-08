4 agosto 2017

Al container terminal VTE del porto di Genova è stato inaugurato un nuovo ufficio merci

È stato realizzato da PSA Voltri-Pra con un investimento di due milioni di euro

Il container terminal Voltri Terminal Europa (VTE) del porto di Genova ha un nuovo ufficio merci che è stato realizzato da PSA Voltri-Pra, la società che gestisce l'approdo, con un investimento di due milioni di euro allo scopo di assicurare i migliori standard di comfort, vivibilità e tecnologia sia al personale che opera agli sportelli di accettazioni delle merci sia all'utenza del terminal, i cui gate sono attraversati ogni giorno da circa 2.400 camion.

L'investimento rientra nell'ambito del piano di potenziamento delle dotazioni del terminal iniziato nel corso del 2016 con l'acquisto e la messa in funzione di otto nuove gru di banchina fabbricate dal gruppo cinese ZPMC e l'ammodernamento degli arredi portuali, per un valore complessivo di 75 milioni di euro. Il piano proseguirà nel 2018 con l'installazione di 21 nuove gru di piazzale, anch'esse realizzate da ZPMC, che saranno alimentate elettricamente e che sostituiranno l'attuale parco alimentato a gasolio. Il valore di questo ulteriore investimento è pari a 27 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 20 milioni di euro di investimenti che la società impegnerà per l'infrastrutturazione delle aree di stoccaggio del terminal.

Inoltre nel corso del prossimo autunno la società terminalista metterà a disposizione del proprio personale una palestra per lo svolgimento di attività fisica, intervento che rientra nell'ambito di un programma di iniziative di welfare aziendale che PSA Voltri-Pra sta portando avanti per assicurare al proprio personale servizi facilmente accessibili con una piattaforma web dedicata.





