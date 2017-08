7 agosto 2017

Le compagnie marittime containerizzate sudcoreane formano un'alleanza

«È un atto emblematico - ha sottolineato Young-Moo Kim (KSA) - essendo il primo del genere nella storia del trasporto marittimo coreano»

Domani a Seul quattordici compagnie di navigazione sudcoreane che operano nel segmento del trasporto marittimo containerizzato sottoscriveranno un protocollo d'intesa per la costituzione della Korea Shipping Partnership (KSP) con lo scopo di aumentare la competitività della flotta nazionale in questo settore d'attività attraverso la condivisione di navi delle rispettive flotte e relativi spazi di carico, la collaborazione per la razionalizzazione dei servizi marittimi, l'attivazione congiunta di nuove rotte e per assicurare le condizioni ottimali per l'utilizzo di terminal portuali esteri.

Lo ha reso noto il presidente della Korea Shipowners' Association (KSA), Youn Jae Lee, specificando che l'obiettivo è di ridare impulso alla flotta containerizzata nazionale e credibilità al settore del trasporto marittimo sudcoreano che è stato colpito dall'impatto negativo del fallimento alla fine dello scorso anno della Hanjin Shipping.

Alla nuova alleanza parteciperanno le principali compagnie di navigazione sudcoreane del settore, tra cui la Hyundai Merchant Marine (HMM), la Korea Marine Transport Co. (KMTC), la SM Line Corporation, la Sinokor Merchant Marine Co., la Heung-A Shipping Co. e la CK Line Co.

«La costituzione di un consorzio formato da tutte le compagnia marittime containerizzate - ha sottolineato il vice presidente dell'associazione armatoriale, Young-Moo Kim - è un atto emblematico essendo il primo del genere nella storia del trasporto marittimo coreano».

Nei prossimi mesi la nuova alleanza armatoriale sudcoreana definirà le modalità di cooperazione e predisporrà le iniziative da attivare al fine di dare avvio alla collaborazione operativa all'inizio del 2018.



