7 agosto 2017

Campagna di rilevamenti delle emissioni delle navi nel porto di Livorno

Sarà realizzata nel corso di un anno dall'Arpat

Nel porto di Livorno viene avviata una campagna di rilevamenti delle emissioni delle navi con lo scopo di tracciare un quadro ampio ed aggiornato sullo stato ambientale e acustico nello scalo labronico. L'iniziativa è attivata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a seguito di una convenzione siglata recentemente con l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) nell'ambito di un accordo con la Regione Toscana.

L'Arpat effettuerà nel corso di un anno, trenta giorni per ogni stagione, una serie di misure in due punti del porto: area Terminal Darsena Toscana, nei pressi della Torre del Marzocco, e porto passeggeri, nelle adiacenze della calata Sgarallino. I laboratori usati saranno mobili e sosteranno 15 giorni in un punto e 15 nell'altro.

La campagna di rilevamenti dell'Arpat affianca un'altra iniziativa sviluppata quasi in contemporanea dall'AdSP. È stato infatti da poco affidato all'ATI composta dall'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e da ARIANET l'incarico di realizzare un sistema modellistico a scala regionale sulle emissioni in porto. L'obiettivo è quello di produrre mappe dettagliate di concentrazione al suolo in modo da valutarne la distribuzione spaziale e individuare se necessario possibili soluzioni mitigatrici. L'ATI userà postazioni mobili e fisse in diversi punti dello scalo portuale per realizzare i propri rilievi. Una delle postazioni prescelte è il tetto di Palazzo Rosciano, quartier generale dell'AdSP.

Sul fronte acustico i campionamenti saranno eseguiti dall'Istituto di Fisica dell'Università di Pisa e dalla società IPOOL, mentre delle emissioni veicolari lungo la viabilità di cintura del porto si occuperà il laboratorio LOGIT del Polo Universitario Sistemi Logistici dell'Università di Pisa.



