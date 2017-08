7 agosto 2017

Puertos del Estado vende il 51% della società di servizi telematici Portel

Il prezzo minimo di vendita è fissato in 589.560 euro

Puertos del Estado, l'agenzia governativa spagnola che coordina e controlla l'attività delle 28 Autorità Portuali nazionali, ha posto in vendita la propria quota del 51% del capitale della società di servizi telematici Portel Servicios Telemáticos, che è partecipata con il restante 49% dalla società di informatica spagnola GTD Sistemas de Información. La cessione include crediti nei confronti della Portel, azienda che è stata costituita nel 1995 con lo scopo di promuovere e realizzare l'implementazione di sistemi e soluzioni informatiche in ambito marittimo e portuale.

Il prezzo minimo di vendita è fissato in 589.560 euro, di cui 54.060 euro corrispondenti al valore di mercato della quota azionaria e 535.500 euro relativi ai crediti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec