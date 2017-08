7 agosto 2017

Fercam ha inaugurato una nuova filiale a Palermo

In Sicilia il gruppo di Bolzano è già presente da tre decenni a Catania

Fercam ha inaugurato oggi una propria nuova filiale a Palermo, struttura che rafforza la presenza del gruppo logistico in Sicilia dove è già presente da tre decenni a Catania. «Tra Palermo e Catania - ha spiegato Giuseppe Rubini, direttore operativo Distribuzione Italia di Fercam - ci sono quasi 200 chilometri e con questo nostro nuovo insediamento non solo ottimizziamo l'ultimo miglio, ma miglioriamo il servizio per i nostri clienti in loco, che sono in particolare aziende del settore vitivinicolo, agroalimentare e oleifici che hanno l'esigenza di raggiungere in tempi molto brevi i loro mercati nazionali e anche euronazionali. Con questa nuova apertura riusciremo a fare fronte alla crescente domanda di servizi di distribuzione del territorio, garantendo una maggiore vicinanza ai nostri clienti delle province di Palermo e Trapani».

La nuova sede di Palermo dispone di 10.000 metri quadri di piazzale otre ad un magazzino di 3.500 metri quadri e 25 baie di carico.







