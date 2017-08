8 agosto 2017

Nella prima metà del 2017 il traffico dei container nei porti di Napoli e Salerno è cresciuto rispettivamente del +10,7% e del +10,3%

Traffico crocieristico in calo del -28,9% e del -21,7%

Nel primo semestre di quest'anno il porto di Napoli ha movimentato un traffico dei container pari a 254.930 teu, con una progressione del +10,7% rispetto a 230.266 teu nella prima metà del 2016. Complessivamente i container allo sbarco sono stati 132.845 teu (+10,9%) e quelli all'imbarco 122.085 teu (+10,5%). I container in importazione ed esportazione sono ammontati a 240.564 teu (+5,2%), di cui 188.413 teu pieni (+5,6%) e 52.151 teu vuoti (+2,5%), mentre i contenitori trasbordati da una nave ad un'altra sono stati 14.366 teu (+824,5%), di cui 13.772 teu pieni (+818,8%) e 594 teu vuoti (+980,0%).

Nel solo primo trimestre del 2017 il porto partenopeo ha movimentato un traffico containerizzato pari a 118.040 teu, in crescita del +8,8% sullo stesso periodo dello scorso anno, mentre nel trimestre successivo il traffico si è attestato a 136.890 teu, con un incremento del +12,4% sul periodo aprile-giugno del 2016.

Nel primo semestre di quest'anno è risultato in sensibile aumento anche il traffico dei container movimentato dall'altro porto campano di Salerno, anch'esso gestito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, essendo stato pari a 211.195 teu tutti movimentati in importazione ed esportazione, con un +10,3% sulla prima metà del 2016. I container in import hanno totalizzato 110.408 teu (+14,6%) e quelli in export 100.787 teu (+5,9%). Il totale dei contenitori pieni è stato pari a 155.043 teu (+8,5%) e quello dei contenitori vuoti a 56.152 teu (+15,6%).

Nel solo primo trimestre di quest'anno il porto di Salerno ha movimentato 97.006 teu e nel secondo trimestre 114.189 teu, con incrementi rispettivamente del +6,0% e del +14,2% sui corrispondenti periodi del 2016.

Complessivamente nella prima metà del 2017 i due porti dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale hanno movimentato un traffico dei container pari a 466.125 teu (+10,5%).

L'AdSP ha reso noto che nei primi sei mesi del 2017 il traffico delle rinfuse liquide nel porto di Napoli è stato di oltre 2,5 milioni di tonnellate (+2,1%), di cui 1,8 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-0,2%), 557mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (+13,4%) e 171mila tonnellate di altre rinfuse liquide (-6,0%).

Globalmente nella prima metà di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Salerno è ammontato a 7,6 milioni di tonnellate (+18,0%). Oltre al traffico containerizzato, che in termini di peso è stato pari a 2,7 milioni di tonnellate inclusi i container nella modalità ro-ro (+7,9%), nel segmento delle merci varie il traffico di rotabili è stato pari a 4,4 milioni di tonnellate (+29,4%) e quello degli altri carichi a 500mila tonnellate (-5,4%). Nel settore delle rinfuse solide il traffico è stato di 53mila tonnellate (-10,4%).

Nei primi sei mesi del 2017 i porti gestiti dall'AdSP del Mar Tirreno Centrale hanno movimentato un traffico dei passeggeri che è stato di 362mila persone nel comparto delle crociere (-28,5%) e di 3,17 milioni di persone in quello dei traghetti e dei servizi locali (+10,1%). Nel solo porto di Napoli i crocieristi sono stati 335mila (-28,9%) e i passeggeri dei traghetti 2,90 milioni (+8,2%), mentre nel porto di Salerno i crocieristi sono stati 27mila (-21,7%) e i passeggeri dei traghetti 262mila (+35,2%).









