8 agosto 2017

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo crocieristico Norwegian Cruise Line Holdings ha totalizzato utile netto di 198 milioni di dollari (+36,6%)

I ricavi sono cresciuti del +13,3%

Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo crocieristico Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha registrato una prosecuzione del trend positivo dei risultati economici aziendali con ricavi che hanno segnato una crescita del +13,3% essendo ammontati a 1,34 miliardi di dollari rispetto a 1,19 miliardi di dollari nel periodo aprile-giugno del 2016. L'EBITDA è stato pari a 393 milioni di dollari (+22,4%) e l'utile operativo si è attestato a 227 milioni di dollari (0%). NCLH ha chiuso il secondo trimestre del 2017 con un utile netto di 198 milioni di dollari (+36,6%).

Nell'intero primo semestre del 2017 i ricavi sono aumentati del +10,2% a 2,49 miliardi di dollari rispetto a 2,26 miliardi di dollari nella prima metà dello scorso anno. L'EBITDA è cresciuto del +13,0% a 629 milioni di dollari, mentre l'utile operativo è calato del -3,2% a 347 milioni di dollari. L'utile netto è stato pari a 260 milioni di dollari (+19,2%).

Nel secondo trimestre del 2017 le navi della flotta del gruppo hanno ospitato 570mila passeggeri e nella prima metà dell'anno 1,1 milioni, con diminuzioni rispettivamente del -0,9% e del -2,5% sui corrispondenti periodi del 2016.

Il gruppo prevede che il trend positivo dei risultati proseguirà anche nella seconda metà del 2017 grazie all'elevato livello delle prenotazioni e ai prezzi delle crociere e al tasso di occupazione della flotta che risultano superiori del 5% circa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «La crescente fiducia dei consumatori nel Nord America e nei principali mercati internazionali - ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings, Frank Del Rio - ha prodotto un consistente volume di prenotazioni che continua ad essere uno dei più elevati della storia recente e ciò, assieme ai nostri obiettivi nelle iniziative strategiche per la crescita del volume d'affari, hanno determinato una crescita dei ricavi e dei rendimenti ben superiore alle aspettative». Del Rio ha specificato che tutti i tre marchi crocieristici del gruppo, ovvero Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, hanno beneficiato della crescita dei rispettivi mercati e hanno contribuito ai risultati del gruppo.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec