8 agosto 2017

Sesto trimestre consecutivo in perdita registrato dal noleggiatore di container Textainer

Prolungato anche il trend di flessione del volume d'affari

Nel secondo trimestre di quest'anno l'azienda statunitense di noleggio e vendita di container intermodali Textainer Group Holdings Ltd. ha inanellato il sesto trimestre consecutivo archiviato con un risultato economico netto di segno meno, periodo negativo che è iniziato nel primo trimestre del 2016 quando la società, per la prima volta da quando è approdata in Borsa a fine 2007, ha registrato una perdita netta. Textainer ha infatti chiuso il trimestre aprile-giugno del 2017 con una perdita netta attribuibile agli azionisti pari a -9,3 milioni di dollari rispetto ad un risultato negativo per -1,9 milioni di dollari nel corrispondente periodo dello scorso anno.

In calo, per il nono trimestre consecutivo, sono risultati anche i ricavi lordi, che sono ammontati a 119,2 milioni di dollari, con una diminuzione del -6,4% sul secondo trimestre del 2016. I ricavi prodotti dai noleggi dei container della flotta aziendale si sono attestati a 108,8 milioni di dollari (-9,5%).

I costi operativi sono stati pari a 85,7 milioni di dollari e sono risultati inferiori del -14,8% rispetto al secondo trimestre del 2016 principalmente perché nel periodo dello scorso anno sono stati registrate perdite per la riduzione del valore della flotta di container pari a 19,5 milioni di dollari. L'utile operativo è ammontato a 33,5 milioni di dollari (+26,9%).

Nel primo semestre del 2017 i ricavi lordi della società americana sono stati pari a 235,9 milioni di dollari (-7,7% sul primo semestre 2016) e quelli derivanti dalle attività di noleggio della flotta a 216,4 milioni di dollari (-10,9%). L'utile operativo è risultato di 53,5 milioni di dollari (-4,0%) e il risultato economico netto è stato di segno negativo per -16,3 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -5,6 milioni di dollari nella prima metà dello scorso anno.

Il presidente e amministratore delegato della Textainer, Philip Brewer, ha manifestato fiducia nel miglioramento del mercato del noleggio di contenitori, settore nel quale - ha precisato - l'azienda continua a riscontrare segnali di miglioramento. Brewer ha sottolineato che Textainer prevede di tornare all'utile già nella seconda metà di quest'anno.





