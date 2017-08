9 agosto 2017

Il porto di Busan ha registrato un traffico container record nel primo semestre

Sono stati movimentati 10,1 milioni di teu (+5,0%)

Nei primi sei mesi di quest'anno il porto di Busan ha movimentato un traffico dei container pari a 10,1 milioni di teu, totale che rappresenta un incremento del +5,0% sulla prima metà del 2016 e che costituisce il nuovo record di traffico containerizzato movimentato dallo scalo portuale sudcoreano nel primo semestre dell'anno (il precedente record era stato stabilito nel primo semestre del 2015 con quasi 9,8 milioni di teu).

Inoltre il traffico movimentato nella prima metà del 2017 rappresenta il secondo maggior volume containerizzato mai movimentato dal porto essendo inferiore sono al totale di quasi 10,4 milioni di teu movimentati nel secondo semestre del 2016.

Il totale del primo semestre del 2017 conferma anche la posizione di Busan quale sesto porto container mondiale alle spalle dei porti di Shanghai (che nel primo semestre di quest'anno ha movimentato 19,6 milioni di teu), Singapore (16,1 milioni di teu), Ningbo-Zhoushan (12,4 milioni di teu), Shenzhen (11,9 milioni di teuJ) e Hong Kong (10,2 milioni di teu) e davanti ai porti di Guangzhou (9,6 milioni di teu) e Qingdao (9,1 milioni di teu).

Se nel solo primo trimestre di quest'anno il traffico movimentato dal porto di Busan aveva registrato una crescita del +1,7% essendo ammontato a 4,9 milioni di teu, nel trimestre successivo l'incremento è salito a +8,2% essendo stati movimentati 5,2 milioni di teu rispetto a 4,8 milioni di teu nel periodo aprile-giugno del 2016.









