10 agosto 2017

Joint venture della DP World per investire lungo il canale di Suez

Accordo con la Suez Canal Economic Zone

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha siglato un accordo con il governo egiziano per costituire una joint venture con la Suez Canal Economic Zone (SCZone), la società che gestisce la zona franca di 461 chilometri quadrati distribuita lungo le sponde del canale di Suez. Obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione di nuovi progetti nell'area.

L'intesa è stata resa nota ieri dal presidente egiziano Abdel-Fattah El-Sisi in occasione di un incontro con il presidente e amministratore delegato della DP World, il sultano Ahmed bin Sulayem, e il presidente della Suez Canal Authority, Mohab Mameesh.

Attualmente in Egitto il gruppo terminalista mediorientale gestisce dal 2008 il porto di Sokhna ( del 2 novembre 2007). Obiettivo del gruppo di Dubai è di contribuire allo sviluppo di attività logistiche e industriali ma anche immobiliari in Egitto attraverso la collaborazione con la SCZone.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail