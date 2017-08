11 agosto 2017

Bando italo-francese di concessione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia

L'attività non sarà concessa in esclusiva

È stato pubblicato il bando di gara italo-francese per l'assegnazione della concessione per il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento di un servizio di autostrada ferroviaria franco-italiana attraverso lo storico tunnel del Moncenisio (Fréjus) che, nel periodo immediatamente seguente la sua messa in servizio, collegherà le piattaforme (terminali ed installazioni) di Aiton (Chambery) in Francia ed il terminal di Orbassano (Torino) in Italia.

I ministri dei Trasporti delle due nazioni, l'italiano Graziano Delrio e la francese Elisabeth Borne, hanno manifestato soddisfazione per il lancio della gara che costituisce un'ulteriore tappa della cooperazione tra la Francia e l'Italia, avviata all'inizio degli anni 2000. È anche - hanno evidenziato - una conferma della volontà degli Stati di favorire il trasferimento modale nell'arco alpino, di rendere perenne e potenziare il servizio di trasporto di veicoli pesanti su mezzi ferroviari.

L'Autostrada Ferroviaria Alpina è iniziata nel 2003 nella forma di una sperimentazione in seguito all'incidente avvenuto sotto la galleria del Monte Bianco. Attualmente questo servizio è gestito da Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) tra il terminale di Aiton e quello italiano di Orbassano e consiste nel trasporto di rimorchi non accompagnati e/o combinazioni di veicoli con una media di cinque rotazioni complete giornaliere per cinque giorni alla settimana. Attualmente la società non beneficia di un'esclusiva per l'effettuazione del servizio di ferroutage attraverso il tunnel e così sarà anche per il concessionario.

Il bando prevede che la durata della concessione sarà valutata sulla base degli investimenti iniziati e di una stima degli investimenti da realizzare da realizzare per la durata della concessione (dieci anni) che si prevede di conferire al concessionario e che la durata del contratto di concessione sarà fissata nel corso della procedura.



