11 agosto 2017

Nel secondo trimestre Hyundai Merchant Marine è incorsa in una perdita netta di circa -152 milioni di dollari

Per il diciannovesimo trimestre consecutivo il risultato operativo è stato di segno negativo

Nel secondo trimestre del 2017 la società armatoriale sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) ha registrato una perdita netta di -173,7 miliardi di won (152 milioni di dollari) rispetto ad un utile netto di 216,0 miliardi di won nel periodo aprile-giugno dello scorso anno, risultato quest'ultimo che aveva beneficiato di proventi derivanti da investimenti in società controllate, collegate e joint venture pari a 533,7 miliardi di won.

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi della compagnia asiatica sono aumentati del +22,1% attestandosi a 1.242,0 miliardi di won rispetto a 1.016,8 miliardi di won nello stesso periodo del 2016. Il risultato operativo, per il diciannovesimo trimestre consecutivo, è stato di segno negativo e pari a -128,1 miliardi di won rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -254,3 miliardi di won nel secondo trimestre dello scorso anno.

Nel trimestre aprile-giugno di quest'anno la flotta della compagnia, che è costituita da circa 60 portacontainer, ha trasportato volumi di carichi containerizzati pari a 986mila teu, con una progressione del +46% rispetto al corrispondente periodo del 2016 che è anche frutto del potenziamento dei servizi della compagnia e del raggio d'azione della sua flotta attuato dopo il fallimento della connazionale Hanjin Shipping avvenuto alla fine dello scorso anno.

Nel primo semestre del 2017 la compagnia sudcoreana ha totalizzato ricavi pari a 2.544,4 miliardi di won, in crescita del +13,9% rispetto a 2.234,7 miliardi di won nella prima metà dello scorso anno. Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno negativo e pari rispettivamente a -259,3 milioni e -908,3 miliardi di won rispetto a risultati anch'essi di segno negativo per -417,0 milioni e -60,1 miliardi di won nei primi sei mesi del 2016.

Nel primo semestre di quest'anno la flotta della HMM ha trasportato volumi di carico pari ad oltre 1,9 milioni di teu, con un incremento del +42% circa sullo stesso periodo del 2016.









