11 agosto 2017

L'Antitrust di Hong Kong proroga il regolamento di esenzione per categoria per i Vessel Sharing Agreement

La scadenza è stata estesa all'8 agosto 2022

La Commissione per la Concorrenza di Hong Kong ha pubblicato martedì un regolamento di esenzione per categoria relativo alle compagnie di navigazione di linea, regolamento che riguarda i Vessel Sharing Agreement (VSA) concordati dalle compagnie marittime e che è stato sollecitato nel dicembre 2015 dall'Hong Kong Liner Shipping Association (HKLSA).

Il nuovo regolamento, di immediata applicazione, introduce una proroga di cinque anni, fino all'8 agosto 2022, per l'esenzione attualmente in vigore per questo tipo di collaborazione tra le compagnie di navigazione, che sono ammesse a beneficiare dell'esenzione a patto che rispettino alcune condizioni, ovvero che assieme le parti di un VSA non eccedano una quota di mercato del 40%, che il VSA non autorizzi o richieda alle compagnie partecipanti di porre in atto un cartello conducendo pratiche anticoncorrenziali e che le compagnie di navigazione siano libere di uscire dal VSA senza incorrere in sanzioni.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec