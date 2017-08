14 agosto 2017

V.Group ha comprato la Graig Ship Management

Sorenzen: l'acquisizione rafforza la nostra offerta per i clienti dell'Asia e dell'Ovest, in particolare nel segmento dry bulk

La londinese V.Group, che opera nel settore dello ship management principalmente con il marchio V.Ships e opera attività di formazione ed altri servizi per i lavoratori marittimi, ha comprato la connazionale Graig Ship Management, ramo di ship management del gruppo armatoriale Graig di Cardiff.

«Graig Ship Management - ha sottolineato l'amministratore delegato di V.Group, Hanne Sorensen - si è assicurata una posizione preminente in Asia e in Europa offrendo soluzioni sia economicamente vantaggiose che di alta qualità ai propri clienti. Dato che il settore continua a crescere - ha osservato Sorenzen - la dimensione di scala sarà determinante per fornire ai clienti un servizio ancora più efficiente e per effettuare gli investimenti tecnologici necessari per dare risultati all'avanguardia ai nostri clienti. Entrando nel portafoglio delle attività di ship management della V.Group, la Graig Ship Management potrà crescere partendo dalla sua offerta di base attingendo alle risorse di scala dell'intera V.Group. Questa acquisizione rappresenta un'opportunità per rafforzare la nostra offerta di servizi marittimi per i clienti dell'Asia e dell'Ovest, con particolare riferimento al segmento dry bulk».

A conclusione della transazione, Graig Ship Management continuerà ad operare in maniera indipendente nell'ambito del gruppo V. Group.



