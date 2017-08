14 agosto 2017

Nei primi sei mesi del 2017 il traffico delle merci nel porto di Trieste è cresciuto del +0,9%

In aumento le merci varie (+10,8%), mentre sono diminuite le rinfuse liquide (-1,0%) e le rinfuse solide (-28,1%)

Nei primi sei mesi del 2017 il porto di Trieste ha movimentato 29,7 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +0,9% rispetto 29,4 milioni di tonnellate nella prima metà del 2016. Nel settore delle merci varie il traffico è stato pari a quasi 8,2 milioni di tonnellate (+10,8%), con un traffico containerizzato che è stato pari a 296.032 teu (+21,7%) e con un traffico di rotabili pari a 149.678 unità transitate (+2,1%). Nel segmento delle rinfuse liquide il traffico ha registrato una flessione del -1,0% scendendo a 20,8 milioni di tonnellate e più accentuato è risultato il calo (-28,1%) del traffico delle rinfuse solide che sono ammontate a 776mila tonnellate. «Le cifre - ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - testimoniano un porto sano e in crescita. La competitività attuale dello scalo deve molto al traffico ferroviario che permette collegamenti giornalieri e diretti su scala europea: 4.082 - ha sottolineato D'Agostino - il numero dei treni movimentati nel primo semestre, che portano ad una variazione positiva del 16,90%, segno che gli investimenti nel settore continuano a dare ottimi frutti e costanti incrementi nei volumi di traffico».

Nel solo mese di giugno di quest'anno il porto di Trieste ha movimentato meno di 5,2 milioni di tonnellate di carichi, con una contrazione del -0,4% sul giugno 2016. In sensibile crescita i container che con 53.776 teu hanno mostrato un incremento del +33,1%. Stabile il segmento dei rotabili, mentre sono diminuite sia le rifuse liquide (-5,3%) che le rinfuse solide (-20,6%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail