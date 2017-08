16 agosto 2017

Il gruppo olandese Royal Boskalis Westminster ha comprato la britannica Gardline

L'azienda opera nel settore delle esplorazioni geofisiche marine

Il gruppo olandese Royal Boskalis Westminster, specializzato nel settore dei dragaggi e dei servizi all'industria offshore, ha comprato l'intero capitale sociale della britannica Gardline Group, azienda che opera nel settore delle esplorazioni geofisiche marine, dei servizi geotecnici e delle indagini offshore e ambientali. La società inglese ha una flotta di 15 navi a cui si aggiungono altre 25 piccole imbarcazioni.

Il valore della transazione è di circa 40 milioni di sterline (44 milioni di euro).

Gardline è stata fondata nel 1969 ed attualmente dà lavoro a circa 750 persone. L'azienda, che ha sede a Great Yarmouth e uffici negli Stati Uniti, in Brasile e a Singapore, registra un fatturato annuo pari a 60-70 milioni di sterline.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec