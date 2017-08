16 agosto 2017

Meyer Werft avvia la costruzione della prima nave da crociera di classe “Quantum-Ultra”

L'unità sarà consegnata a Royal Caribbean Cruises nella primavera del 2019

Ieri nel cantiere navale di Papenburg del gruppo tedesco Meyer Werft si è tenuta la cerimonia del taglio della prima lamiera della prima della serie di navi da crociera della nuova classe “Quantum-Ultra” che sono destinate al gruppo americano Royal Caribbean Cruises.

In occasione dell'avvio dei lavori è stato reso noto il nome della nuova nave, che verrà ultimata nella primavera del 2019 e sarà battezzata Spectrum of the Seas. L'unità, di 168.800 tonnellate di stazza lorda, avrà una capacità di circa 4.200 passeggeri.







