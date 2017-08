16 agosto 2017

La greca Attica stringe un accordo preliminare per comprare il 50,3% del capitale della connazionale Hellenic Seaways

L'intesa prevede il pagamento di 30,61 milioni di euro e un aumento di capitale

Nei giorni scorsi il gruppo armatoriale greco Attica Holdings ha siglato un accordo preliminare con la Piraeus Bank e altri azionisti di minoranza della compagnia di navigazione greca Hellenic Seaways Maritime per acquisire 39,0 milioni di azioni della società, titoli che rappresentano il 50,30% del capitale azionario complessivo dell'azienda.

L'intesa prevede che per acquisire le azioni Attica paghi complessivamente 30,61 milioni di euro in contanti ed effetti un aumento di capitale con l'emissione di oltre 24,1 milioni di nuove azioni (attualmente il capitale è suddiviso in 191,7 milioni di azioni).

Attica (gruppo Marfin Investment) opera servizi marittimi traghetto in Grecia e tra Italia e Grecia con i marchi Superfast Ferries e Blue Star Ferries e recentemente ha costituito la compagnia Africa Morocco Links che opera collegamenti tra il Marocco e la Spagna. Hellenic Seaways opera servizi traghetto esclusivamente in ambito nazionale Attualmente l'azionista di riferimento della Hellenic Seaways è il gruppo armatoriale napoletano Grimaldi che detiene il 48,5% del capitale della compagnia greca.



