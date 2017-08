17 agosto 2017

Regional Container Lines è tornata all'utile

Nel trimestre aprile-giugno i ricavi operativi della compagnia tailandese sono cresciuti del +5,8%

Nel secondo trimestre di quest'anno la flotta di portacontainer della Regional Container Lines (RCL), la compagnia di navigazione tailandese che - con una flotta di 46 navi - è uno dei principali vettori marittimi containerizzati intra-asiatici, ha trasportato volumi di carico pari a 457mila container teu, con un incremento del +5,4% sul periodo aprile-giugno del 2016.

Nel secondo trimestre del 2017, dopo cinque trimestri consecutivi chiusi in rosso, la compagnia ha registrato un utile netto di 162,8 milioni di baht (cinque milioni di dollari) rispetto ad una perdita netta di -182,6 milioni di baht nel corrispondente periodo del 2016. RCL ha precisato che al miglioramento del risultato hanno contribuito anche proventi per 36 milioni di baht derivanti dalla vendita di container e proventi sui cambi valutari per 26,6 milioni di baht. I ricavi sono ammontati a 2,84 miliardi di baht (+7,0%), di cui 2,77 miliardi di baht generati dall'attività della flotta (+5,8%).

Nel primo semestre del 2017 la compagnia tailandese ha totalizzato ricavi pari a 5,48 miliardi di baht, con una crescita del +3,4% sulla prima metà dello scorso anno, di cui 5,35 miliardi di baht derivanti dall'attività della flotta (+1,4%). RCL ha archiviato i primi sei mesi di quest'anno con una perdita netta di -98,2 milioni di baht rispetto ad una perdita netta di -426,0 milioni di baht nel primo semestre del 2016.

Nei primi sei mesi di quest'anno la flotta della compagnia ha trasportato volumi containerizzati pari a 903mila teu (+5,7%).

La compagnia ha spiegato che la crescita dei risultati è conseguenza del miglioramento della situazione economica che ha determinato un incremento dei trasporti marittimi accompagnato da un rialzo dei noli, elementi positivi in parte mitigati dall'aumento del costo del fuel.









