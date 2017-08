23 agosto 2017

Il canale di Panama è stato attraversato da una portacontainer da 14.863 teu

La “CMA CGM Theodore Roosevelt” è la full container di maggiore capacità transitata nella via d'acqua

Ieri nel canale di Panama è transitata la CMA CGM Theodore Roosevelt, nave che - con una capacità di carico containerizzato pari a 14.863 teu - è la portacontainer di maggiore capacità ad aver attraversato la via d'acqua centroamericana dopo che a metà dello scorso anno si sono conclusi i lavori di ampliamento del canale.

La CMA CGM Theodore Roosevelt è lunga 365,96 metri e larga 48,252 metri. La nave ha iniziato il suo viaggio transpacifico partendo da Shanghai per arrivare nei porti della costa orientale degli Stati Uniti, tra cui Norfolk, Savannah e Charleston.







