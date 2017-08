23 agosto 2017

Battezzata la seconda della serie di sei portacontainer da 21.413 teu in costruzione per OOCL

La “OOCL Germany” è lunga quasi 400 metri e larga 58,8 metri

Ieri nel cantiere navale sull'isola Geoje della Samsung Heavy Industries (SHI) è stata battezzata la OOCL Germany, la seconda della serie di sei portacontainer da 21.413 teu che il gruppo navalmeccanico sudcoreano sta costruendo per la compagnia di navigazione Orient Overseas Container Line (OOCL) di Hong Kong ( del 1° aprile 2015).

Come le altre cinque nuove navi la OOCL Germany è lunga quasi 400 metri, è larga 58,8 metri ed ha una portata lorda di 197mila tonnellate.

La OOCL Germany sarà immessa sulla rotta Asia-Europa nel servizio Loop 1 che tocca i porti di Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian, Singapore, (canale di Suez), Felixstowe, Rotterdam, Gdansk, Wilhelmshaven, Felixstowe, (canale di Suez), Singapore, Yantian, Shanghai.







