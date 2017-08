24 agosto 2017

Matson ordina tre nuove gru di banchina per il proprio terminal nel porto di Honolulu

Saranno costruite dalla Mitsui Engineering & Shipbuilding per conto della Paceco

La compagnia di navigazione statunitense Matson ha ordinato alla californiana Paceco Corporation la fornitura di tre nuove gru di banchina destinate al Sand Island Terminal del porto di Honolulu e l'ammodernamento di altre tre gru già operative nel terminal. La compagnia ha specificato che l'investimento fa parte di un programma di potenziamento del terminal gestito dalla Matson nel porto delle Hawaii del valore complessivo di 60 milioni di dollari che è stato avviato con lo scopo di attrezzare l'approdo per l'arrivo delle quattro nuove navi ordinate dalla compagnia la cui consegna inizierà il prossimo anno.

Le tre nuove gru, con una capacità di sollevamento di 65 tonnellate lunghe, saranno realizzate dalla giapponese Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES) per conto della Paceco e verranno prese in consegna il prossimo anno per essere installate all'inizio del 2019. I tre nuovi mezzi di sollevamento saranno utilizzati per rimpiazzare altrettante vecchie gru di minore capacità.

Due delle quattro nuove navi ordinate dalla Matson, che saranno lunghe 259 metri ed avranno una capacità containerizzata pari a 3.600 teu (la più elevata mai raggiunta per portacontainer realizzate negli USA), sono in costruzione presso il cantiere navale Philly Shipyard di Filadelfia e verranno ultimante nel terzo trimestre del 2018 e nel primo trimestre del 2019. Altre due navi, che saranno lunghe 265 metri e avranno una capacità di 3.500 teu, potranno trasportare sia container che rotabili e verranno costruite nel cantiere navale di San Diego della General Dynamics NASSCO per essere consegnate alla fine del 2019 e a metà del 2020.



