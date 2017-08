25 agosto 2017

In Corea del Sud verrà istituito un organismo per sostenere la competitività dell'industria dello shipping

Sarà creato a metà del prossimo anno

A metà del prossimo anno il Ministero delle Attività marittime della Corea del Sud istituirà la Korea Maritime Promotion Corporation, organismo di sostegno al settore del trasporto marittimo nazionale che avrà una dotazione di capitale di cinquemila miliardi di won (1,6 miliardi di dollari).

Il dicastero ha evidenziato che questo comparto è responsabile di oltre il 99% del volume degli scambi con l'estero della nazione ed è stato recentemente colpito dal deterioramento del mercato dei trasporti marittimi causato dalla prolungata recessione in atto dal 2008, crisi che ha tra l'altro determinato il fallimento della compagnia di navigazione sudcoreana Hanjin Shipping.

La Korea Maritime Promotion Corporation avrà il compito di assistere l'industria sudcoreana dello shipping dal punto di vista finanziario e industriale e promuoverà iniziative per assicurare la competitività del settore. Inoltre avrà la responsabilità di garantire i collegamenti marittimi essenziali in caso di crisi o emergenze.



