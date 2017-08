28 agosto 2017

Nel porto di Livorno calano i container e crescono i rotabili

Nei primi sei mesi del 2017 in flessione anche i forestali e le rinfuse solide. Aumento delle rinfuse liquide

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto alcuni dati preliminari sul traffico movimentato nel primo semestre di quest'anno dal porto di Livorno. Relativamente ai container, la prima metà del 2017 si è chiusa con un totale di 382.067 teu, con una flessione del -9,7% sullo stesso periodo dell'anno scorso. La diminuzione è attribuibile sia al traffico di trasbordo, che è stato pari ad oltre 100mila teu (-21,2%), sia in misura minore al traffico dei container allo sbarco e all'imbarco sulle banchine dello scalo labronico, che è stato pari a 281mila teu (-4,8%): In quest'ultimo segmento di traffico a diminuire sono stati soprattutto i container vuoti (-13,5%), mentre più contenuta è risultata la riduzione dei container pieni (-1,8%) che - ha precisato l'ente portuale - è stata determinata esclusivamente dalla flessione registrata dal traffico allo sbarco (-7,5%), mentre i contenitori pieni all'imbarco hanno mostrato un incremento del +3,3%.

Nel comparto dei rotabili il traffico è cresciuto del +12,2% essendo stati sbarcati/imbarcati 215mila mezzi commerciali e in aumento è risultato anche il traffico di auto nuove che è stato pari a 351mila veicoli (+16,7%).

In calo (-15,5%), invece, il traffico dei prodotti forestali, settore nel quale sono state movimentate oltre 790mila tonnellate di carta, cellulosa e legname rispetto a 936mila tonnellate nella prima metà del 2016.

Nel settore delle rinfuse, i carichi liquidi, con 4,6 milioni di tonnellate, hanno registrato una crescita del +1,8%, mentre il volume di traffico delle rinfuse solide è diminuito del -5,1% scendendo a 413mila tonnellate.

Nel comparto dei passeggeri il traffico è stato di 981mila persone (+2,9%), con un incremento del +9,8% nel segmento dei traghetti con 738mila passeggeri, mentre nel segmento delle crociere è stato registrato un decremento sia nel numero di scali, con 12 navi in meno, che nel numero dei passeggeri (-13,6%).

Nei primi sei mesi del 2017 nel porto di Piombino, anch'esso gestito dall'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, sono state movimentate 2,0 milioni di tonnellate di merci (-7,6%) e più di 1,2 milioni di passeggeri (+8,3%) ( del 10 agosto 2017).



